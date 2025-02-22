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Опубликовано 22 февраля 2025, 20:20
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АвтоВАЗ ответил, что делать, чтобы не ржавела классическая Niva

Покупатели пожаловались на коррозию кузова, и завод дал совет
АвтоВАЗ ответил, что делать, чтобы не ржавела классическая Niva. В корпоративном канале «Поладим с Lada» отреагировали на критику подписчиков, что у внедорожников «безбожно ржавеют кузова». Представитель автогиганта видит решением проблемы ежегодную антикоррозийную обработку кузова Niva Legend. АвтоВАЗ отметил, что на его состояние «могут влиять многие агрессивные факторы, которые не подконтрольны ни производителю, ни владельцу».
АвтоВАЗ ответил, что делать, чтобы не ржавела классическая Niva
© Avito.ru
Сергей Ильин

Кузова Lada Niva Legend не оцинкованы, однако для защиты от коррозии внедорожники обрабатывают катафорезным грунтом, на днище наносят антигравий, а скрытые полости антикорят. Также эволюционирует качество грунта, эмали и лака. Гарантия от сквозной коррозии от АвтоВАЗа составляет шесть лет, а современная технология окраски включает пять слоев.

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В том же посте на заводе ответили, почему у классической «Нивы» небольшой багажник. АвтоВАЗ напомнил, что габариты автомобиля были указаны «сверху», то есть техническое задание подразумевало короткие свесы и четырёхместный салон. С длинным задним свесом и большим багажником могла пострадать геометрическая проходимость. Для путешествий советуют выбирать Cross-версии легковых машин.

Классическую «Ниву» ещё ждут модернизации: внедорожник встретит на конвейере полувековой юбилей. Со временем у трёхдверки появится двигатель объёмом 1,8 литра, ожидается апгрейд трансмиссии и унификация с Niva Travel.