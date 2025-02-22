АвтоВАЗ ответил, что делать, чтобы не ржавела классическая Niva

Покупатели пожаловались на коррозию кузова, и завод дал совет

АвтоВАЗ ответил, что делать, чтобы не ржавела классическая Niva. В корпоративном канале «Поладим с Lada» отреагировали на критику подписчиков, что у внедорожников «безбожно ржавеют кузова». Представитель автогиганта видит решением проблемы ежегодную антикоррозийную обработку кузова Niva Legend. АвтоВАЗ отметил, что на его состояние «могут влиять многие агрессивные факторы, которые не подконтрольны ни производителю, ни владельцу».