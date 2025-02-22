АвтоВАЗ ответил, что делать, чтобы не ржавела классическая Niva

АвтоВАЗ ответил, что делать, чтобы не ржавела классическая NivaПокупатели пожаловались на коррозию кузова, и завод дал совет
Кузова Lada Niva Legend не оцинкованы, однако для защиты от коррозии внедорожники обрабатывают катафорезным грунтом, на днище наносят антигравий, а скрытые полости антикорят. Также эволюционирует качество грунта, эмали и лака. Гарантия от сквозной коррозии от АвтоВАЗа составляет шесть лет, а современная технология окраски включает пять слоев.
В том же посте на заводе ответили, почему у классической «Нивы» небольшой багажник. АвтоВАЗ напомнил, что габариты автомобиля были указаны «сверху», то есть техническое задание подразумевало короткие свесы и четырёхместный салон. С длинным задним свесом и большим багажником могла пострадать геометрическая проходимость. Для путешествий советуют выбирать Cross-версии легковых машин.
Классическую «Ниву» ещё ждут модернизации: внедорожник встретит на конвейере полувековой юбилей. Со временем у трёхдверки появится двигатель объёмом 1,8 литра, ожидается апгрейд трансмиссии и унификация с Niva Travel.