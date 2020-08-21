9:54

Идеальную «Ниву» без пробега продают по цене пяти новых Lada 4x4

Внедорожник 1977 года оценили в три миллиона рублей

© Auto.ru
Лиза Будрина
На Auto.ru появилось объявление о продаже ВАЗ-2121 «Нива» в идеальном состоянии и без пробега – за 43 года внедорожник проехал всего пять километров, когда его перегоняли из одного тёплого бокса в другой. Автомобиль 1977 года выпуска оценили в три миллиона рублей. Для сравнения, за эту цену можно купить пять новых Lada 4x4, каждый из которых стоит в России от 573 тысяч рублей.

Автор объявления оценивает состояние кузова, салона и технические характеристики выставленной «Нивы» на пять баллов из пяти. Данный экземпляр выкрашен в заводской лимонный цвет, а салон выполнен в чёрном цвете, выделяется только нестандартная оплётка руля. В комплекте идёт оригинальная запаска. В движение внедорожник приводит 1,6-литровый карбюраторный мотор мощностью 75 лошадиных сил, который сочетается с механической коробкой передач.

Reload
1 / 2

Фото: Auto.ru

Данный экземпляр был выпущен в числе первых, так как производство ВАЗ-2121 стартовало только 5 апреля 1977 года. Модель выпускается до сих пор (но с 2006 года продаётся как Lada 4x4), и в 2003 году тираж внедорожника превысил отметку в два миллиона.

В конце 2019 года «АвтоВАЗ» заключил сделку c General Motors о консолидации своего совместного предприятия и вернул себе права на товарные знаки «Нива» и «Niva». Летом 2020 года с конвейера тольяттинского завода начали сходить внедорожники Lada Niva, которые отличаются от Chevrolet Niva только новыми шильдиками на радиаторной решётке и на руле.

Источник: Auto.ru