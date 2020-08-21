Идеальную «Ниву» без пробега продают по цене пяти новых Lada 4x4

Автор объявления оценивает состояние кузова, салона и технические характеристики выставленной «Нивы» на пять баллов из пяти. Данный экземпляр выкрашен в заводской лимонный цвет, а салон выполнен в чёрном цвете, выделяется только нестандартная оплётка руля. В комплекте идёт оригинальная запаска. В движение внедорожник приводит 1,6-литровый карбюраторный мотор мощностью 75 лошадиных сил, который сочетается с механической коробкой передач.
Фото: Auto.ru
Данный экземпляр был выпущен в числе первых, так как производство ВАЗ-2121 стартовало только 5 апреля 1977 года. Модель выпускается до сих пор (но с 2006 года продаётся как Lada 4x4), и в 2003 году тираж внедорожника превысил отметку в два миллиона.
В конце 2019 года «АвтоВАЗ» заключил сделку c General Motors о консолидации своего совместного предприятия и вернул себе права на товарные знаки «Нива» и «Niva». Летом 2020 года с конвейера тольяттинского завода начали сходить внедорожники Lada Niva, которые отличаются от Chevrolet Niva только новыми шильдиками на радиаторной решётке и на руле.