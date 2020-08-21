Идеальную «Ниву» без пробега продают по цене пяти новых Lada 4x4

На Auto.ru появилось объявление о продаже ВАЗ-2121 «Нива» в идеальном состоянии и без пробега – за 43 года внедорожник проехал всего пять километров, когда его перегоняли из одного тёплого бокса в другой. Автомобиль 1977 года выпуска оценили в три миллиона рублей. Для сравнения, за эту цену можно купить пять новых Lada 4x4, каждый из которых стоит в России от 573 тысяч рублей.