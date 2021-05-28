Посмотрите на пикап Lada Niva, за который итальянцы просят 2 миллиона рублей

Для того, чтобы превратить внедорожник Niva в пикап с однорядной кабиной, была полностью переделана задняя часть кузова, увеличено расстояние между осями, запаску разместили под капотом, а также дооснастили автомобиль кондиционером, электрическими стеклоподъемниками и системой крепления детского кресла Isofix.
В движение пикап приводит стандартный двигатель объемом 1,7 литра, который выдает 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой» и системой полного привода, и, как заверяет автор объявления, соответствует экологическому стандарту Евро-6.
Фото: autoscout24.com
Еще дороже обойдется кастомным пикап Lada 4x4 (Niva Legend), который недавно выставили на продажу в Германии. Он получил грузовую платформу, сваренную из стальных листов, и ценник в 36 тысяч евро или 3,2 миллиона рублей по текущему курсу.
В России существуют похожие проекты. Например, тольяттинская компания «ВИС-Авто» в 2020 году представила пикап Lada 4x4 с огромными колесами, расширенной колеей и увеличенным дорожным просветом. Такой автомобиль может передвигаться по легкой топи и болотам.