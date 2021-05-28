Посмотрите на пикап Lada Niva, за который итальянцы просят 2 миллиона рублей

Еще дороже обойдется кастомным пикап Lada 4x4 (Niva Legend), который недавно выставили на продажу в Германии. Он получил грузовую платформу, сваренную из стальных листов, и ценник в 36 тысяч евро или 3,2 миллиона рублей по текущему курсу.