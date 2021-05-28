28 мая, 15:33

Посмотрите на пикап Lada Niva, за который итальянцы просят 2 миллиона рублей

Переделкой внедорожника в пикап занималась местная фирма

Лиза Будрина
На портале Autoscout24.com появилось объявление о продаже необычной модификации Lada Niva: итальянская фирма Auto-Cente превратила российский внедорожник в пикап. За автомобиль, зарегистрированный в 2021 году, продавец просит 21,9 тысячи евро (почти два миллиона рублей).

Для того, чтобы превратить внедорожник Niva в пикап с однорядной кабиной, была полностью переделана задняя часть кузова, увеличено расстояние между осями, запаску разместили под капотом, а также дооснастили автомобиль кондиционером, электрическими стеклоподъемниками и системой крепления детского кресла Isofix.

В движение пикап приводит стандартный двигатель объемом 1,7 литра, который выдает 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой» и системой полного привода, и, как заверяет автор объявления, соответствует экологическому стандарту Евро-6.

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Фото: autoscout24.com

Еще дороже обойдется кастомным пикап Lada 4x4 (Niva Legend), который недавно выставили на продажу в Германии. Он получил грузовую платформу, сваренную из стальных листов, и ценник в 36 тысяч евро или 3,2 миллиона рублей по текущему курсу.

В России существуют похожие проекты. Например, тольяттинская компания «ВИС-Авто» в 2020 году представила пикап Lada 4x4 с огромными колесами, расширенной колеей и увеличенным дорожным просветом. Такой автомобиль может передвигаться по легкой топи и болотам.

Источник: Autoscout24.com