Дакаровскую «Ниву» продадут за 7,9 миллиона рублей

В 1983 году появилась Niva Pastis с турбированным мотором объемом 2,5 литра, выдававшим 290 сил. Все три машины, стартовавшие на «Ралли Фараонов», заняли подиум. В 1986 году прототипа на базе «Нивы» оснащался уже 310-сильным мотором, а кузов внедорожника был частично сделан из углепластика.

В августе стало известно, что аукционный дом Sotheby’s выставит на торги в Лондоне внедорожник Lada Niva, принимавший участие в ралли-рейде «Париж-Дакар» 1979 года. Внедорожник оценили в 50-75 тысяч фунтов стерлингов (4,2-6,4 миллиона рублей).