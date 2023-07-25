Уточнен срок появления мощной Lada Niva Sport

На Lada Niva Sport АвтоВАЗ отработает технологию установки двигателей, ранее использовавшихся только на переднеприводных Lada. После этого такие моторы начнут устанавливать на другие модели — в том числе на обычную Niva Legend, а также на Niva Travel.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что Lada Niva Sport получит улучшенный 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель ВАЗ-21179 мощностью 122 лошадиные силы (170 Нм крутящего момента). Вместе с ним время разгона внедорожника с места до «сотни» должно сократиться с 19 до 12 секунд.