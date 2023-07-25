Уточнен срок появления мощной Lada Niva Sport

Уточнен срок появления мощной Lada Niva SportВнедорожник получит двигатель от переднеприводных Lada
Стало известно, когда компания АвтоВАЗ выпустит мощную Lada Niva Sport. По данным Telegram-канала «Автопоток», который ссылается на инсайдеров, старт производства «спортивной» спецверсии Niva Legend запланирован на сентябрь следующего года. Среди отличий от обычной Нивы — дополнительная светотехника, новые шины, шноркель и измененный интерьер. Однако главной «фишкой» станет двигатель от переднеприводных моделей вместо стандартного 1,7-литрового агрегата.
На Lada Niva Sport АвтоВАЗ отработает технологию установки двигателей, ранее использовавшихся только на переднеприводных Lada. После этого такие моторы начнут устанавливать на другие модели — в том числе на обычную Niva Legend, а также на Niva Travel.
Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что Lada Niva Sport получит улучшенный 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель ВАЗ-21179 мощностью 122 лошадиные силы (170 Нм крутящего момента). Вместе с ним время разгона внедорожника с места до «сотни» должно сократиться с 19 до 12 секунд.
Еще одному варианту Niva Legend достанется мотор 1.6, который «развернут по-другому». Речь шла о 106-сильном агрегате — вероятно, это 16-клапанный «атмосферник» ВАЗ-21127.
В начале июля предсерийная Lada Niva Sport засветилась на ралли-марафоне «Шелковый путь». Автомобиль отличился шильдиками, «грязевыми» шинами Cordiant Off-Road, диодными противотуманными фарами, порогам и расширителями арок, шноркелем и новыми сиденьями в салоне. Также ему усилили тормоза.