С конвейера «АвтоВАЗа» в Тольятти сошла первая Lada Niva Travel

В конце апреля сообщалось, что АвтоВАЗ переносит производство Lada Niva Travel на основной конвейер, где уже выпускают Niva Legend. В пресс-службе российский марки заявили, что проект по переносу сборки планируется завершить до конца летнего корпоративного отпуска в августе 2021 года.