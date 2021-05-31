31 мая, 17:50

С конвейера «АвтоВАЗа» в Тольятти сошла первая Lada Niva Travel

Собирать внедорожники будут исключительно на головном предприятии

Lada Niva Travel © Lada
Анастасия Мельник
С конвейера главного предприятия «АвтоВАЗа» в Тольятти сошёл первый экземпляр Lada Niva Travel. До конца лета сборку отечественных внедорожников полностью перенесут на тольяттинский автозавод.

В настоящее время отечественные конструкторы продолжают отрабатывать различные технические процессы. К примеру, инженеры оптимизируют технологию сварки кузовов. По словам специалистов, чтобы выйти на необходимый уровень качества, с конвейеров сойдут столько внедорожников, сколько потребует отработка технологии.

Полностью перенести производство новых Lada Niva Travel на головное предприятие в Тольятти планируют до конца лета нынешнего года. Сборочное предприятие «Lada Запад Тольятти», где до настоящего времени выпускали внедорожники, ожидает консервация.

В конце апреля сообщалось, что АвтоВАЗ переносит производство Lada Niva Travel на основной конвейер, где уже выпускают Niva Legend. В пресс-службе российский марки заявили, что проект по переносу сборки планируется завершить до конца летнего корпоративного отпуска в августе 2021 года.

Источник: Avtograd news / Вконтакте