На продажу выставили внедорожник с небольшим пробегом

Пульс

38-летнюю «Ниву» оценили в стоимость нового «Дастера»

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29 декабря 2017

В Новосибирске выставили на продажу внедорожник ВАЗ-2121 образца 1979 года, который оценили в 650 тысяч рублей. Для сравнения, цены на Renault Duster начинаются от 639 тысяч рублей. Объявление о продаже «Нивы» размещено на сайте drom.ru.

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Величайшие машины СССР и России: 10 отечественных автомобилей, которыми можно гордиться

Как говорится в объявлении, пробег «Нивы» составляет 10 тысяч километров. Автомобиль окрашен в желтый цвет и оснащен 75-сильным двигателем объемом 1,6 литра. Другая информация о машине не приводится.

В Тольятти уже долгое время продают экспортную «Ниву» 1980 года с пробегом 201 километр. Внедорожник оценили в пять миллионов рублей. В объявлении сказано, что машина представляет музейную ценность, у нее даже сохранились все пломбы.

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Ранее на Украине был найден 25-летний «Москвич-2141» почти без пробега и ВАЗ-21093 1990 года выпуска, который ни разу не выезжал на дороги. Кроме того, на продажу выставлена коллекция из 12 российских машин, долгое время хранившихся в гараже и не использовавшихся.

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