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14:15

Chevrolet Niva добавили «пустую» комплектацию

В линейке появилась начальная версия SL

«Джи Эм-АВТОВАЗ» расширил количество комплектаций Niva и добавил в линейку внедорожник в версии SL (Суперлайт). Это базовый вариант «Нивы» без электростеклоподъемников и центрального замка, который стоит 667 000 рублей, что на 13 тысяч ниже цены следующей за ним L.

Комплектация SL доступна только в цвете «Айсберг» (белый неметаллик), с неокрашенными передними бамперами и штампованными колесами черного цвета. У внедорожника нет чехла запасного колеса, электрозеркал, обогрева зоны ног задних пассажиров, аудиоподготовки и иммобилайзера. Кроме того, Niva SL лишена даже системы автоматического включения ближнего света.

Двигатель — стандартный: «четверка» объемом 1,7 литра и мощность 80 лошадиных сил (124,7 Нм крутящего момента). Коробка — пятиступенчатая механика; привод — полный с двухступенчатой раздаткой и блокировкой межосевого дифференциала.

Самая дорогая комплектация «Нивы» называется GLC Multimedia и стоит 810 тысяч рублей. Такие машины оборудованы мультимедийным комплексом на операционной системе Windows CE 6.0 c семидюймовым сенсорным дисплеем, возможностью проигрывания аудио- и видеофайлов с SD-карты и USB-флэшки, а также поддержкой подключения смартфонов по Bluetooth.