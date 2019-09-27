Chevrolet Niva добавили «пустую» комплектацию

Комплектация SL доступна только в цвете «Айсберг» (белый неметаллик), с неокрашенными передними бамперами и штампованными колесами черного цвета. У внедорожника нет чехла запасного колеса, электрозеркал, обогрева зоны ног задних пассажиров, аудиоподготовки и иммобилайзера. Кроме того, Niva SL лишена даже системы автоматического включения ближнего света.

Двигатель — стандартный: «четверка» объемом 1,7 литра и мощность 80 лошадиных сил (124,7 Нм крутящего момента). Коробка — пятиступенчатая механика; привод — полный с двухступенчатой раздаткой и блокировкой межосевого дифференциала.