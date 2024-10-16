Бюджетный кроссовер Volkswagen Nivus обновился и обзавелся версией GTS

Бюджетный кроссовер Volkswagen Nivus обновился и обзавелся версией GTSНивусу с приставкой GTS прочат более мощный мотор
С рестайлингом Нивус обзавелся новой оптикой, преобразилась и радиаторная решетка — в верхней части появилась узкая светящаяся полоса, а нижняя значительно увеличилась в размерах. Кроме того, исчезли блоки противотуманок, задний фонарь отныне сплошной, а также изменился дизайн колесных дисков. В палитре появились новые оттенки.
Обновления в салоне носят точечный характер — например, изменились накладки на дверных картах. Работа мультимедийной системы была улучшена, а в список базового оснащения вошли цифровая панель приборов диагональю восемь дюймов, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида и шесть подушек безопасности.
Упомянутая светящаяся полоса на радиаторной решетке — это отличительная черта топовой комплектации Highline. У нее, помимо прочего, есть датчики дождя и света, а также 10,25-дюймовый центральный экран.
А вот под капотом у Nivus все по-прежнему. Кроссоверу положена связка полуторалитрового мотора и классического шестидиапазонного автомата, привод только передний. Версия на бензине развивает 116 лошадиных сил, на этаноле — 128 сил.
Что же касается GTS-версии, которая поступит в продажу в следующем году, то ей обещаны матричная оптика, 18-дюймовые колесные диски, а заодно и другой рисунок радиаторной решетки. Информации о силовой установке пока нет, однако местные СМИ прочат спортивному кроссоверу более мощный мотор — 150-сильную «турбочетверку» 1.4 TSI, которая устанавливается на Polo GTS.