Бюджетный кроссовер Volkswagen Nivus обновился и обзавелся версией GTS

Обновления в салоне носят точечный характер — например, изменились накладки на дверных картах. Работа мультимедийной системы была улучшена, а в список базового оснащения вошли цифровая панель приборов диагональю восемь дюймов, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида и шесть подушек безопасности.

Упомянутая светящаяся полоса на радиаторной решетке — это отличительная черта топовой комплектации Highline. У нее, помимо прочего, есть датчики дождя и света, а также 10,25-дюймовый центральный экран.