Посмотрите, как будет выглядеть новый бюджетный кроссовер Volkswagen

В качестве идейного вдохновителя бразильское подразделение Volkswagen использовало модель T-Roc, с которой новичок делит платформу MQB-A0. На этой же архитектуре построены хэтчбеки Polo и Skoda Scala.

Главное отличие Nivus от соплатформенных моделей – купеобразная линия крыши. Кроме того, судя по предыдущему тизеру, кроссовер обзаведется массивными фонарями, светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью и современным мультимедийным комплексом с большим экраном.