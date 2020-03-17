Посмотрите, как будет выглядеть новый бюджетный кроссовер Volkswagen

В качестве идейного вдохновителя бразильское подразделение Volkswagen использовало модель T-Roc, с которой новичок делит платформу MQB-A0. На этой же архитектуре построены хэтчбеки Polo и Skoda Scala.
Главное отличие Nivus от соплатформенных моделей – купеобразная линия крыши. Кроме того, судя по предыдущему тизеру, кроссовер обзаведется массивными фонарями, светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью и современным мультимедийным комплексом с большим экраном.
Информации касательно моторной гаммы пока что нет. Предполагается, одним из агрегатов станет литровый TSI мощностью 116 и 128 лошадиных сил от соплатформенных моделей. Автомобиль, скорее всего, будет исключительно передним.
Автомобиль представят этой весной, а летом он встанет на конвейер. В компании не собираются останавливаться на рынке Южной Америки — уже в 2021 году новинка может появиться и в Европе.