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15:04

Volkswagen частично раскрыл внешность нового бюджетного кроссовера

Купеобразная модель получит название Nivus

Анастасия Дубина
Компания Volkswagen опубликовала новый тизер купеобразного кроссовера, который, как ожидается, дебютирует весной 2020 года. Также марка раскрыла имя новинки – компактную модель назовут Nivus.

Компактный кроссовер Nivus построят на упрощенной модульной платформе MQB-A0, которая лежит в основе Polo и T-Cross. В базовом исполнении эти автомобили оснащаются задними барабанными тормозами и безальтернативным передним приводом.

Не исключено, что новинка разделит с соплатформенными моделями силовые установки. При этом стоить компактный кроссовер, как ожидается, будет еще меньше, чем T-Cross — на внутреннем бразильском рынке он стоит 1,3 миллиона в пересчете на рубли.

Первый статичный тизер появился в Сети в конце августа, его опубликовало бразильское подразделение марки. Премьера намечена на весну 2020 года, сборку наладят в мае на мощностях завода в Сан-Бернарду-ду-Кампу. При этом продаваться новая модель будет не только на внутреннем рынке, но и в других странах.

Первый тизер Volkswagen Nivus

Пока нет финального решения, привезут ли новинку в Россию, зато марка еще весной подтвердила, что в 2020 году на мощностях нижегородского завода запустят производство бюджетного кроссовера Tharu. В моторной гамме ожидаются агрегаты объемом 1,4 и 2,0 литра и отдачей 150 и 186 сил соответственно. В пару к ним предложат «механику» или роботизированную трансмиссию DSG, а для двухлитровой версии будет доступен даже полный привод.