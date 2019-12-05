Volkswagen частично раскрыл внешность нового бюджетного кроссовера

Не исключено, что новинка разделит с соплатформенными моделями силовые установки. При этом стоить компактный кроссовер, как ожидается, будет еще меньше, чем T-Cross — на внутреннем бразильском рынке он стоит 1,3 миллиона в пересчете на рубли.

Первый статичный тизер появился в Сети в конце августа, его опубликовало бразильское подразделение марки. Премьера намечена на весну 2020 года, сборку наладят в мае на мощностях завода в Сан-Бернарду-ду-Кампу. При этом продаваться новая модель будет не только на внутреннем рынке, но и в других странах.