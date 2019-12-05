Volkswagen частично раскрыл внешность нового бюджетного кроссовера

Компактный кроссовер Nivus построят на упрощенной модульной платформе MQB-A0, которая лежит в основе Polo и T-Cross. В базовом исполнении эти автомобили оснащаются задними барабанными тормозами и безальтернативным передним приводом.
Не исключено, что новинка разделит с соплатформенными моделями силовые установки. При этом стоить компактный кроссовер, как ожидается, будет еще меньше, чем T-Cross — на внутреннем бразильском рынке он стоит 1,3 миллиона в пересчете на рубли.
Первый статичный тизер появился в Сети в конце августа, его опубликовало бразильское подразделение марки. Премьера намечена на весну 2020 года, сборку наладят в мае на мощностях завода в Сан-Бернарду-ду-Кампу. При этом продаваться новая модель будет не только на внутреннем рынке, но и в других странах.
Пока нет финального решения, привезут ли новинку в Россию, зато марка еще весной подтвердила, что в 2020 году на мощностях нижегородского завода запустят производство бюджетного кроссовера Tharu. В моторной гамме ожидаются агрегаты объемом 1,4 и 2,0 литра и отдачей 150 и 186 сил соответственно. В пару к ним предложат «механику» или роботизированную трансмиссию DSG, а для двухлитровой версии будет доступен даже полный привод.