Главный инженер объяснил, почему у Corvette нет активной аэродинамики

Хотя презентация Chevrolet Corvette ZR1 состоялась в июле, комплектаций и цен пока нет, а у дилеров новинка появится только в 2025 году. Всё дело в том, что инфернальный автомобиль нуждается в доводке: проводить тесты в камуфляже невозможно, так как маскировка влияет на аэродинамику, а теперь у General Motors есть около полугода для точечной настройки.