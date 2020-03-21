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16:00

Audi отказалась делиться с VW мотором для Golf

Volkswagen Golf R нового поколения получит лишь «турбочетвёрку»

Александр Пономарев
Новый хэтчбек Volkswagen Golf R оснастят двухлитровым четырёхцилиндровым двигателем вместо пятицилиндрового турбомотора от Audi.

Самая «заряженная» версия Volkswagen Golf нового поколения получит двухлитровую «четвёрку» с турбонаддувом мощностью порядка 400 лошадиных сил. Однако, как сообщает издание Autovisie, всё могло бы быть по-другому: на стадии разработки Golf R инженеры из Вольфсбурга рассчитывали, что смогут получить в распоряжение 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор от коллег из Ингольштадта. Но Audi отказалась делиться с VW мотором для Golf очевидно, руководство марки выступило против из-за того, что «Гольф» с тем же мотором мог бы стать быстрее и дешевле их модели RS 3, создав таким образом нежелательную внутреннюю конкуренцию.

Кроме того, в этом случае Audi пришлось бы увеличивать объём производства «пятёрки», а это потребовало бы от компании дополнительных затрат. При этом Audi не возражает против использования своего агрегата на других автомобилях, вроде спорткаров KTM и Donkervoort, но при этом они не должны являться прямыми конкурентами ингольштадтских хэтчбеков. Премьера Volkswagen Golf R нового поколения запланирована на лето нынешнего года. Недавно дебютировавший Golf GTI получил двухлитровый турбомотор мощностью 245 лошадиных сил.