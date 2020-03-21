Самая «заряженная» версия Volkswagen Golf нового поколения получит двухлитровую «четвёрку» с турбонаддувом мощностью порядка 400 лошадиных сил. Однако, как сообщает издание Autovisie, всё могло бы быть по-другому: на стадии разработки Golf R инженеры из Вольфсбурга рассчитывали, что смогут получить в распоряжение 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор от коллег из Ингольштадта. Но Audi отказалась делиться с VW мотором для Golf — очевидно, руководство марки выступило против из-за того, что «Гольф» с тем же мотором мог бы стать быстрее и дешевле их модели RS 3, создав таким образом нежелательную внутреннюю конкуренцию.