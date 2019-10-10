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13:24

Volkswagen раскрыл внешность и интерьер нового Golf

Хэтчбек восьмого поколения покажут через две недели

Компания Volkswagen показала эскизы Golf восьмого поколения и назвала дату его премьерного показа. Хэтчбек дебютирует через две недели, 24 октября, и станет «эталонным образцом эпохи цифровизации интерьера».

Внешность нового Volkswagen Golf давно перестала быть секретом: автомобиль неоднократно попадал в объективы шпионов, даже с минимальным количеством камуфляжа. Дизайн нельзя назвать ни новым, ни радикальным — это больше эволюция нынешнего стиля с ориентаций на «зеленую» линейку ID., в частности, электрохэтч ID.3.

Уже известно, что задержки с выходом Golf нового поколения были связаны с очень сложной электроникой. Например, долгое время инженеры не могли добиться правильной работы цифровой приборки и систем безопасности, так как новая технология требует в 10 раз больше кода, чем многие современные смартфоны.

Ранее также сообщалось, что «Гольф» получит «революционный» интерьер, будет постоянно подключен к Сети, а его виртуальная приборная панель и комплекс систем безопасности станут для класса «эталонными».

По итогам 2018 года Volkswagen Golf занимает шестую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей. Мировые продажи модели составили 790 567 экземпляров.

В России Golf снова продается после непродолжительно отсутствия. Цена — минимум 1 429 900 рублей.