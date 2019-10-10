Volkswagen раскрыл внешность и интерьер нового Golf

Уже известно, что задержки с выходом Golf нового поколения были связаны с очень сложной электроникой. Например, долгое время инженеры не могли добиться правильной работы цифровой приборки и систем безопасности, так как новая технология требует в 10 раз больше кода, чем многие современные смартфоны.

Ранее также сообщалось, что «Гольф» получит «революционный» интерьер, будет постоянно подключен к Сети, а его виртуальная приборная панель и комплекс систем безопасности станут для класса «эталонными».