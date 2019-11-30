Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:00

Новый Cadillac Escalade не получит битурбомотор V8

Cadillac не будет предлагать 4,2-литровый мотор V8 Blackwing ни для Escalade, ни для CT5-V

Александр Пономарев
Вопреки прежней информации, 550-сильный битурбомотор V8, известный как Blackwing, не появится ни на одном новом «Кадиллаке».

Поклонники марки Cadillac встретили новые «заряженные» седаны CT4-V и CT5-V со сдержанным энтузиазмом, и понятно почему. Автомобили мощностью соответственно 320 и 355 лошадиных сил не могут конкурировать даже со своими предшественниками ATS-V и CTS-V, не говоря уже о немецких спортседанах. Ходили слухи, что «Кадиллак» готовит для CT5-V ещё более быструю версию, которая должна получить двигатель Blackwing от флагманского седана CT6-V, однако теперь выяснилось, что этим планам не суждено сбыться.

Как сообщает издание Motor Trend со ссылкой на собственный источник в General Motors, могучий 4,2-литровый 550-сильный мотор V8 с битурбонаддувом останется лишь на модели CT6-V. Согласно плану концерна по сокращению затрат, Blackwing не планируется использовать ни на внедорожнике Escalade будущего поколения, ни на седане CT5-V, ни на любых других «Кадиллаках» в обозримом будущем. Новый «Эскалейд», скорее всего, получит один из нынешних V8 объёмом 5,3 или 6,2 литра.