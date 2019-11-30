Новый Cadillac Escalade не получит битурбомотор V8

Поклонники марки Cadillac встретили новые «заряженные» седаны CT4-V и CT5-V со сдержанным энтузиазмом, и понятно почему. Автомобили мощностью соответственно 320 и 355 лошадиных сил не могут конкурировать даже со своими предшественниками — ATS-V и CTS-V, не говоря уже о немецких спортседанах. Ходили слухи, что «Кадиллак» готовит для CT5-V ещё более быструю версию, которая должна получить двигатель Blackwing от флагманского седана CT6-V, однако теперь выяснилось, что этим планам не суждено сбыться.