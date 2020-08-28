В Германии появится город, в который не пустят автомобили

На территории города возведут 40 многоквартирных домов с 900 квартирами, аренда которых будет стоить от 6,5 до 10 евро за квадратный метр (от 576 до 886 рублей по текущему курсу). К зданиям подведут теплоснабжение с минимальным выбросом CO2, а окружающее пространство засадят деревьями.

Вместо автомобильных дорог здания города будут соединять пешеходные и велосипедные дорожки. Владельцы жилья смогут оставлять свои машины в гаражах, вынесенных на окраину города – въезд автомобилей на территорию Buckower Felder будет запрещен. Каждый житель сможет получить не более одного парковочного места на 125 квадратных метров жилплощади.

Строительство экологически чистого городка начнется в 2021 году, говорится на официальном сайте проекта, а закончится к 2024 году.