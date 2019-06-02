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20:45

Американец поставил забор на пути каршеринга

Кто-то из клиентов каршеринга бросил автомобиль на его парковке и теперь должен за это ответить

Вездесущие автомобили каршеринга раздражают не только москвичей. Например, Дэн Смит из американского города Сиэтл обнаружил серебристый Mercedes-Benz CLA местной каршеринговой компании Car2Go на парковке своего частного дома. Ему это не понравилось и он поступил довольно оригинально.
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Увидев брошенный на его парковке каршеринговый автомобиль, Дэн обзвонил соседей, к которым могли приехать гости, но никто из них не признался. Затем он позвонил в компанию Car2Go, которая владеет этим серебристым «Мерседесом», описал ситуацию и дал им два часа, чтобы убрать его отсюда. Но время прошло, за машиной никто не приехал и Смит решил действовать радикально. Правда, оставаясь при этом в рамках правового поля.

Он построил вокруг CLA забор, чтобы никто из клиентов каршеринга не смог им воспользоваться! Американец готов убрать ограждение, если Car2Go заплатит ему 65 долларов за каждый день хранения автомобиля на его парковке, возместит 300 долларов, потраченные на возведение забора, ну и ещё 500 долларов за моральный ущерб. Представители каршеринга, что характерно, вместо этого обратились в полицию и потребовали вернуть автомобиль.

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Их юристы говорят, что на парковке Дэна не было знаков, предупреждающих о том, что это частная территория. Смит в ответ взывает к элементарной логике и уверяет, что территория около дома априори является таковой. Как и все операторы каршеринга, компания штрафует клиентов, паркующихся в неположенных местах и возлагает на них все расходы, связанные с эвакуацией автомобиля, однако в данном случае ситуация неоднозначна. Напомним, что Москва уже обогнала по числу каршеринговых машин все европейские города.

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