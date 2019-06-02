Американец поставил забор на пути каршеринга

Их юристы говорят, что на парковке Дэна не было знаков, предупреждающих о том, что это частная территория. Смит в ответ взывает к элементарной логике и уверяет, что территория около дома априори является таковой. Как и все операторы каршеринга, компания штрафует клиентов, паркующихся в неположенных местах и возлагает на них все расходы, связанные с эвакуацией автомобиля, однако в данном случае ситуация неоднозначна. Напомним, что Москва уже обогнала по числу каршеринговых машин все европейские города.