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14:00

У Chevrolet Corvette не будет хромированных колёс

Руководство GM считает их слишком старомодными

К сожалению или к счастью, новый Chevrolet Corvette поколения С8 не сможет похвастать блестящими хромированными колёсами.

Хромированные колёсные диски всегда были весьма популярны у американцев, однако в последнее время они стремительно вышли из моды. Предпочтения покупателей в США сместились к более скромным серебристым или чёрным колёсам. Chevrolet держит руку на пульсе, поэтому в списке опций для «Корвета» нового поколения хромированных дисков больше не будет: на вопрос Car And Driver главный инженер проекта Тэдж Юхтер ответил, что отныне «хром недоступен» для Corvette.

Решение не предлагать хромированные диски для «Корвета» поколения С8 было взвешенным и обдуманным. Дело в том, что Chevrolet хочет сделать спорткар более привлекательным для молодых покупателей, а блестящий хром руководство GM считает «старомодной эстетикой». В качестве альтернативы предлагаются лишь колёса Trident Spoke с полированными спицами и этот факт, надо сказать, не помешал компании уже распродать все Corvette на год вперёд.