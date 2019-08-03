У Chevrolet Corvette не будет хромированных колёс

Хромированные колёсные диски всегда были весьма популярны у американцев, однако в последнее время они стремительно вышли из моды. Предпочтения покупателей в США сместились к более скромным серебристым или чёрным колёсам. Chevrolet держит руку на пульсе, поэтому в списке опций для «Корвета» нового поколения хромированных дисков больше не будет: на вопрос Car And Driver главный инженер проекта Тэдж Юхтер ответил, что отныне «хром недоступен» для Corvette.
Решение не предлагать хромированные диски для «Корвета» поколения С8 было взвешенным и обдуманным. Дело в том, что Chevrolet хочет сделать спорткар более привлекательным для молодых покупателей, а блестящий хром руководство GM считает «старомодной эстетикой». В качестве альтернативы предлагаются лишь колёса Trident Spoke с полированными спицами и этот факт, надо сказать, не помешал компании уже распродать все Corvette на год вперёд.