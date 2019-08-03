У Chevrolet Corvette не будет хромированных колёс

Решение не предлагать хромированные диски для «Корвета» поколения С8 было взвешенным и обдуманным. Дело в том, что Chevrolet хочет сделать спорткар более привлекательным для молодых покупателей, а блестящий хром руководство GM считает «старомодной эстетикой». В качестве альтернативы предлагаются лишь колёса Trident Spoke с полированными спицами и этот факт, надо сказать, не помешал компании уже распродать все Corvette на год вперёд.