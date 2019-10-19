Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:00

С вождением в нетрезвом виде будут бороться по-новому

Американские власти собираются спасать от смерти по 7000 человек каждый год

Национальное управление по безопасности дорожного движения США требует внедрить в автомобили системы, не позволяющие ездить в состоянии опьянения.

Два американских сенатора разрабатывают законопроект, который обяжет автопроизводителей оборудовать все модели, представленные на рынке США, некими устройствами, которые препятствовали бы управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По их замыслу, внести поправки нужно к середине следующего десятилетия. По данным Национального управления по безопасности дорожного движения США, в прошлом году на американских дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, погибло 10 847 человек.

Сенаторы Том Удалл и Рик Скотт считают, что производители могут использовать некие устройства для определения уровня алкоголя, препятствующие запуску двигателя, или же устанавливать датчики для постоянного контроля в реальном времени – видимо, чтобы водитель не смог употреблять горячительные напитки в движении. Измерять содержание алкоголя планируется путём анализа выдыхаемого воздуха или в крови – просвечивая пальцы инфракрасным светом. Также планируется обеспечить возможность программирования системы на определённый уровень содержания алкоголя, будь то допустимый в штате порог или же абсолютный ноль.