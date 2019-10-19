С вождением в нетрезвом виде будут бороться по-новому

Сенаторы Том Удалл и Рик Скотт считают, что производители могут использовать некие устройства для определения уровня алкоголя, препятствующие запуску двигателя, или же устанавливать датчики для постоянного контроля в реальном времени – видимо, чтобы водитель не смог употреблять горячительные напитки в движении. Измерять содержание алкоголя планируется путём анализа выдыхаемого воздуха или в крови – просвечивая пальцы инфракрасным светом. Также планируется обеспечить возможность программирования системы на определённый уровень содержания алкоголя, будь то допустимый в штате порог или же абсолютный ноль.