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7 марта, 18:00

Porsche не интересны электрические гиперкары

Приоритетом для марки является лёгкая и компактная модель

Александр Пономарев
Главный дизайнер Porsche Михаэль Мауэр рассказал, что компания не собирается выпускать электрогиперкар мощностью в пару тысяч лошадиных сил.

Как объяснил в интервью изданию Autocar руководитель отдела дизайна Porsche Михаэль Мауэр, компании не интересны электрические гиперкары, которые в последнее время так часто появляются в автомобильных новостях. Причина заключается в снаряжённой массе, аккумуляторных батареях и аэродинамике. «Я думаю, что с нынешней массой батарей крайне сложно найти компромисс между мощностью, управляемостью и массой автомобиля», сказал дизайнер.

«Эти гиперкары не только тяжёлые, их дизайн в значительной степени продиктован аэродинамикой, поэтому в конечном итоге все они выглядят очень похожими», - рассуждает Мауэр. Поэтому, отмечает главный дизайнер Porsche, вместо очередного безликого электрогиперкара мощностью в пару тысяч лошадиных сил гораздо интереснее сделать лёгкий и компактный автомобиль с ярко выраженным акцентом на управляемость и, возможно, даже с гибридной силовой установкой.