Porsche не интересны электрические гиперкары

Как объяснил в интервью изданию Autocar руководитель отдела дизайна Porsche Михаэль Мауэр, компании не интересны электрические гиперкары, которые в последнее время так часто появляются в автомобильных новостях. Причина заключается в снаряжённой массе, аккумуляторных батареях и аэродинамике. «Я думаю, что с нынешней массой батарей крайне сложно найти компромисс между мощностью, управляемостью и массой автомобиля», — сказал дизайнер.