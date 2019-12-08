Посмотрите, как может выглядеть новый Porsche

К примеру, эстонский дизайнер Райн Приск представил будущего преемника модели Cayman не двухдверным купе, а экзотическим шутинг-брейком. Стильный автомобиль получил название Porsche Mission С и в его облике можно найти черты таких моделей «Порше», как Taycan и Panamera Sport Turismo — с оглядкой на более компактные габариты, конечно. Задняя светотехника в виде сплошной диодной полосы зрительно делает автомобиль шире и ниже.
Не секрет, что в Цуффенхаузене всерьёз думают над созданием лёгкого и компактного спорткара с электрической силовой установкой. Скорее всего, на электротягу переведут новое поколение семейства 718, так как превратить легендарный 911 в электромобиль пока считают слишком радикальным решением. Соответствующая идея уже обсуждается с инженерами марки, но вторым электрокаром «Порше» может стать и будущий кроссовер Macan.