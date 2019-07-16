Платные дороги займут 70 процентов России

В текущей редакции закон запрещает устанавливать плату за проезд по трассе, если у водителей нет возможности объехать ее по бесплатному альтернативному участку. Для Крайнего Севера, на которые приходится 70 процентов территории страны, это ограничение хотят снять. Как поясняют в Госдуме, именно в этом регионе вопрос с дорогами стоит крайне остро, но денег на строительство нет. По новому законопроекту, вводить плату можно будет не только за проезд по новым трассам, но и за использование уже существующих.
Как отмечает «Коммерсантъ», во время первого чтения первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов убеждал депутатов, что законопроект коснется только новых дорог, а старые останутся бесплатными. Пока что нововведение касается только дальнобойщиков — трассы планируют оставить бесплатными для легковых автомобилей и мотоциклов, также в этом списке скорее всего появятся автобусы и маршрутки, выполняющие регулярные рейсы.
Агентство «Москва»
С просьбой доработать законодательство к властям обратился губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. По его словам, из-за ограничений на введение платы, в регионе не могут построить километровый мост через реку Пур, поэтому все перевозки осуществляются вплавь. Переправа платная, например, перевезти по ней 30-тонный грузовик стоит 38 тысяч рублей.
В «Автодоре» инициативу тоже поддержали — куратор всех платных федеральных дорог заявил, что готов оказывать регионам поддержку в подготовке проектов платных дорог, а также в их реализации. Кроме того, пресс-служба компании подчеркнула, что строительство мостов и дорог на Крайнем Севере может оказаться очень дорогим, поэтому требуется «понятный механизм возврата инвестиций».