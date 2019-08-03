В США никак не решат, нужно ли вешать передний номер

Американский штат Огайо в последнее время стал центром дебатов на тему того, нужно ли вешать на автомобиль оба номерных знака. Согласно закону, действующему в штате с 1908 года и временно приостановленному лишь на период Второй мировой войны для экономии металла, все автомобили должны быть оснащены двумя номерными знаками – передним и задним. По итогам публичных обсуждений, которые затянулись на десять лет, в марте прошлого года в закон были внесены поправки, согласно которым с 1 июля 2020 года от переднего номера можно наконец избавиться.
В пользу этого решения активно выступали все владельцы автомобилей, ведь без переднего номерного знака машина смотрится как минимум гораздо привлекательнее. Однако не успели жители Огайо порадоваться этому событию, как законодатели вдруг пошли на попятную. Сенатор Джо Юкер выдвинул на рассмотрение новые поправки, которые отменяют уже принятые и заставляют автовладельцев оставить передний номер на своём месте. Несмотря на то, что во всех соседних с Огайо штатах требуется вешать только задний номерной знак, власти назвали решение об отмене переднего номера поспешным и даже опасным. В пользу переднего номера активно выступила и полиция штата, заявив о том, что два номера дают вдвое больше шансов поймать преступников.
Бывший полицейский Юкер привёл несколько примеров, когда похищения и убийства удалось раскрыть только благодаря тому, что кто-то из свидетелей или полицейских запомнил передний номерной знак на автомобиле подозреваемых или же он попал в кадр уличной камеры видеонаблюдения. Не стоит из-за сомнительных эстетических качеств поступаться общественной безопасностью, заявил экс-офицер полиции, а ныне сенатор штата. Наконец, передний номер, по его мнению, помогает клиентам сервисов Uber или Lyft лишний раз убедиться, что они садятся в нужный автомобиль. Чьи доводы окажутся убедительнее, покажет время.