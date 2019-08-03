В США никак не решат, нужно ли вешать передний номер

Американский штат Огайо в последнее время стал центром дебатов на тему того, нужно ли вешать на автомобиль оба номерных знака. Согласно закону, действующему в штате с 1908 года и временно приостановленному лишь на период Второй мировой войны для экономии металла, все автомобили должны быть оснащены двумя номерными знаками – передним и задним. По итогам публичных обсуждений, которые затянулись на десять лет, в марте прошлого года в закон были внесены поправки, согласно которым с 1 июля 2020 года от переднего номера можно наконец избавиться.