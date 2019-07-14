В угнанном автомобиле нашли бурбон, уран и гремучую змею

В городе Гатри американского штата Оклахома полицейские обнаружили Ford Expedition, который с недавних пор числился в угоне. Остановив внедорожник и обыскав его, офицеры нашли в салоне открытую бутылку бурбона Kentucky Deluxe, контейнер с радиоактивным порошковым ураном и террариум с гремучей змеёй. И это не считая пистолета в перчаточном ящике!