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16:00

В угнанном автомобиле нашли бурбон, уран и гремучую змею

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Полицейские остановили находящийся в розыске Ford Expedition и нашли внутри открытую бутылку бурбона, контейнер с радиоактивным порошковым ураном и гремучую змею.
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В городе Гатри американского штата Оклахома полицейские обнаружили Ford Expedition, который с недавних пор числился в угоне. Остановив внедорожник и обыскав его, офицеры нашли в салоне открытую бутылку бурбона Kentucky Deluxe, контейнер с радиоактивным порошковым ураном и террариум с гремучей змеёй. И это не считая пистолета в перчаточном ящике!

Водителю автомобиля Стивену Дженнингсу предъявили обвинение в угоне, перевозке открытой бутылки спиртного в салоне и вождении с недействительным водительским удостоверением. Его пассажирка Рэйчел Ривера оказалась ранее судимой и нарушившей запрет на владение огнестрельным оружием. Откуда в машине взялся уран, никто объяснить не смог. К гремучей змее вопросов не возникло.

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