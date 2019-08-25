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16:00

Alpina не будет тюнинговать переднеприводные BMW

Ателье неинтересна платформа UKL с передним приводом

BMW первой серии, Active Tourer и Gran Tourer второй серии, а также X1 и X2 не имеют потенциала для тюнинга, считают в баварском тюнинговом ателье Alpina.

Как рассказал в интервью изданию Motoring глава Alpina Андреас Бовензипен, в ателье не видят никакого смысла заниматься высокопроизводительными версиями моделей BMW, построенных на переднеприводной платформе UKL. Прежде всего по финансовым соображениям. Руководитель «Альпины» считает, что разработка мощных «единичек», компактвэнов и кроссоверов в бюджетном сегменте рынка попросту не окупится. Однако есть в этом и технические особенности.

Дело в том, что в переднеприводных BMW на платформе UKL используются японские автоматические коробки передач Aisin вместо немецких агрегатов ZF. По словам Бовензипена, в этом случае инженерам Alpina нужно будет начинать работу с чистого листа, что вряд ли имеет смысл при столь обширном опыте работы с «автоматами» ZF, потенциал которых хорошо известен. Кроме того, «Альпина» традиционно работает с мощными баварскими рядными «шестёрками» и V8, поэтому заниматься «четвёрками» им едва ли интересно.