Alpina не будет тюнинговать переднеприводные BMW

Дело в том, что в переднеприводных BMW на платформе UKL используются японские автоматические коробки передач Aisin вместо немецких агрегатов ZF. По словам Бовензипена, в этом случае инженерам Alpina нужно будет начинать работу с чистого листа, что вряд ли имеет смысл при столь обширном опыте работы с «автоматами» ZF, потенциал которых хорошо известен. Кроме того, «Альпина» традиционно работает с мощными баварскими рядными «шестёрками» и V8, поэтому заниматься «четвёрками» им едва ли интересно.