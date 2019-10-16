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17:54

Водителей попросили не доверять Google Maps

На Сардинии даже появились соответствующие таблички с предупреждением

Власти коммуны Баунеи на Сардинии начали устанавливать дорожные знаки и таблички о запрете прохода и проезда, на которых написано «не следуйте указаниям Google Maps». Дело в том, что навигатор зачастую заводит пользователей в непроходимые дебри, причем как пешеходов, так и автомобилистов. Первые рискуют заблудиться, а вторые – застрять.

О нововведении телеканалу CNN рассказал мэр Баунеи Сальваторе Корриас. По его словам, «туристы теряются, а водители застревают на непроходимых дорогах» из-за маршрутов, которые строит Google Maps. Согласно данным местной полиции, в прошлом году спасатели оказали помощь 144 людям, которые «свернули не туда», следуя указаниям навигатора.

Один из недавних случаев произошел на горной дороге: двое автопутешественников в поисках тайных пляжей заехали на дорогу, непредназначенную для машин, и застряли там.

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Дело в том, что в этом регионе Google Maps работает некорректно, и в IT-компании знают о проблеме. В настоящее время Google совместно с властями Баунеи занимаются поиском ее решения.

А пока полиция решила перестраховаться и изготовила дорожные знаки, предупреждающие об опасных дорогах и тропах. Кроме того, туристам и жителям коммуны советуют заручиться помощью гида из местных или пользоваться бумажными картами.

Источник: CNN