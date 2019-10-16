Водителей попросили не доверять Google Maps

О нововведении телеканалу CNN рассказал мэр Баунеи Сальваторе Корриас. По его словам, «туристы теряются, а водители застревают на непроходимых дорогах» из-за маршрутов, которые строит Google Maps. Согласно данным местной полиции, в прошлом году спасатели оказали помощь 144 людям, которые «свернули не туда», следуя указаниям навигатора.

Один из недавних случаев произошел на горной дороге: двое автопутешественников в поисках тайных пляжей заехали на дорогу, непредназначенную для машин, и застряли там.