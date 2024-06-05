Власти на хотят вкладываться в водородные заправки. И вот почему

В Минэнерго сомневаются, что на водородные заправки будет достаточный спрос, так как продажи таких машин в стране пока на низком уровне.

Год назад Минэкономики сообщало, что в России нужно построить 50 водородных АЗС к 2026 году. Вложения оценили в 5,15 миллиарда рублей, 3,8 из которых планировалось привлечь из внебюджетных источников. Однако отмечалось, что перед этим нужно провести анализ рынка «водородомобилей».