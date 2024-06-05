Власти на хотят вкладываться в водородные заправки. И вот почему

Власти на хотят вкладываться в водородные заправки. И вот почемуПока больше смысла в развитии инфраструктуры для автобусов на водороде, считают аналитики
В Минэнерго сомневаются, что на водородные заправки будет достаточный спрос, так как продажи таких машин в стране пока на низком уровне.
Год назад Минэкономики сообщало, что в России нужно построить 50 водородных АЗС к 2026 году. Вложения оценили в 5,15 миллиарда рублей, 3,8 из которых планировалось привлечь из внебюджетных источников. Однако отмечалось, что перед этим нужно провести анализ рынка «водородомобилей».
Правила предоставления субсидий на строительство водородных АЗС Минэнерго и другие ведомства должны были представить к январю 2024 года. В нынешнем году также собирались представить опытный образец такой заправки.
По данным SNE Research, в 2023 году в мире было продано всего 14,5 тысячи водородных автомобилей, большинство — в Южной Корее. В России официально «водородомобили» не продаются, но их можно купить «серым» путем: к примеру, на «Авито» предлагают один Toyota Mirai за 1,6 миллиона рублей.