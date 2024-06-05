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Новости
Опубликовано 05 июня 2024, 17:39
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Власти на хотят вкладываться в водородные заправки. И вот почему

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Власти решили не спешить с субсидиями на водородные заправки. Как пишет «Коммерсантъ», Минэнерго сочло преждевременным строительство водородных заправочных станций за счет бюджета. Причина — в отсутствии спроса на «водородомобили», которых фактически нет на российском рынке. На 50 таких заправок собирались потратить более пяти миллиардов рублей, из них 1,3 миллиарда — бюджетных.
Власти на хотят вкладываться в водородные заправки. И вот почему
© Илья Питалев / РИА Новости
Мария Руцкая

В Минэнерго сомневаются, что на водородные заправки будет достаточный спрос, так как продажи таких машин в стране пока на низком уровне.

Год назад Минэкономики сообщало, что в России нужно построить 50 водородных АЗС к 2026 году. Вложения оценили в 5,15 миллиарда рублей, 3,8 из которых планировалось привлечь из внебюджетных источников. Однако отмечалось, что перед этим нужно провести анализ рынка «водородомобилей».

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Правила предоставления субсидий на строительство водородных АЗС Минэнерго и другие ведомства должны были представить к январю 2024 года. В нынешнем году также собирались представить опытный образец такой заправки.

По данным SNE Research, в 2023 году в мире было продано всего 14,5 тысячи водородных автомобилей, большинство — в Южной Корее. В России официально «водородомобили» не продаются, но их можно купить «серым» путем: к примеру, на «Авито» предлагают один Toyota Mirai за 1,6 миллиона рублей.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Водородные автомобили