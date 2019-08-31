Боковые зеркала готовятся отправить на пенсию

Хотя камеры заднего вида вместо зеркал в последнее время довольно часто можно увидеть на концептах, количество серийных автомобилей без привычных зеркал на дверях можно пересчитать по пальцам. Прежде всего — из-за требований законодательства в разных странах.

Если в Японии Lexus ES с боковыми камерами появился в продаже ещё в прошлом году, а Audi продаёт в Европе электромобиль E-Tron без зеркал, то, к примеру, в США эти модели поставляются с обычными зеркалами. Однако скоро всё может измениться: Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) уже готовит испытания автомобилей с боковыми камерами.