Audi представила электрический кроссовер e-tron

Audi e-tron оснащен четырехуровневой системой электронного контроля устойчивости и системой выбора режимов движения с семью профилями работы управляющей электроники. Пневмоподвеска кроссовера может регулировать высоту кузова в пределах 76 миллиметров: в режиме offroad он поднимается сначала на 35 потом еще на 15 миллиметров, при движении на скорости выше 120 километров в час опускается на 26 миллиметров.