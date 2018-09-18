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10:51

Audi представила электрический кроссовер e-tron

Продажи новинки в Европе начнутся в конце текущего года

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В Сан-Франциско состоялась мировая премьера первого серийного электромобиля Audi — кроссовера e-tron. Новинка оснащена двумя электромоторами, электрическим полным приводом и уникальной системой рекуперации энергии с тремя режимами работы.

Длина Audi e-tron составляет 4902 миллиметра, ширина — 1938 миллиметров, высота — 1664 миллиметра. По своим габаритам электрический вседорожник расположился между Q5 и Q7. В салоне новинки помещается до пяти пассажиров, объем багажника — 600 литров.

Дизайн e-tron выполнен в стиле других кроссоверов марки. Среди особенностей: октагональная решетка радиатора с активными заслонками, дневные ходовые огни, напоминающие индикаторы зарядки, вставки в нижней части дверей, указывающие на расположении блока аккумуляторов, а также задние фонари, символизирующие полную зарядку батареи.

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Суммарная отдача двух асинхронных электромоторов (по одному на каждой оси) составляет 360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента. В режиме overboost, позволяющем на восемь секунд повысить мощность — 408 сил и 660 Нм момента. При движении на средней скорости в целях экономии энергии работает только мотор, расположенный на задней оси.

Продвинутая система рекуперации энергии обеспечивает до 30 процентов запаса хода e-tron. До перегрузки в -0,3 g кроссовер накапливает энергию при помощи электромоторов, без использования обычной тормозной системы.

Заявленное время разгона до 60 миль в час (96 километров в час) — 5,5 секунды. Максимальная скорость — 200 километров в час. Запас хода по циклу WLTP составляет 400 километров. Батарея емкостью 95 киловатт-часов заряжается от базового зарядного устройства мощностью 11 киловатт за 8,5 часа, от 150-киловаттной зарядной станции — за 30 минут до 80 процентов.

Audi e-tron поддерживает подключение к зарядным станциям с портом SAE J1772 и CCS, а также совместим со 150-киловаттными общественными зарядками.

Audi e-tron оснащен четырехуровневой системой электронного контроля устойчивости и системой выбора режимов движения с семью профилями работы управляющей электроники. Пневмоподвеска кроссовера может регулировать высоту кузова в пределах 76 миллиметров: в режиме offroad он поднимается сначала на 35 потом еще на 15 миллиметров, при движении на скорости выше 120 километров в час опускается на 26 миллиметров.

Электрический полный привод в e-tron работает аналогично quattro ulta: электромотор на передней оси начинает работу при значительной потере сцепления задних колес или резком нажатии на педаль акселлератора.

Управление основными функциями электромобиля осуществляется через два дисплея системы MMI диагональю 10,1 и 8,6 дюйма. Верхний отвечает за настройку навигации, бортовых систем кроссовера, информационно-развлекательной системы, нижний — климат-контроля. В систему MMI интегрирован головой помощник Alexa, присутствует поддержка стандартов связи LTE Advanced и Wi-Fi. Навигационная система Audi может строить маршрут на основе предыдущих поездок, а также с учетом расположения зарядных станций.

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В список оснащения e-tron входит адаптивный круиз-контроль, работающий в пробках и на шоссе, а также способный подстраиваться под среднюю скорость движения и снижать ее при приближении к поворотам, ассистент парковки, система помощи при движении задним ходом.

Среди опций e-tron — камеры бокового обзора, картинка с которых выводится на OLED-дисплеи, интегрированные в двери. Похожее решение уже используется на Lexus ES.

Поставки Audi e-tron первым покупателям начнутся в середине следующего года. Цена кроссовера в США составит минимум 74 800 долларов (5,07 миллиона рублей). В Европе электромобиль можно будет приобрести уже в конце текущего года по цене от 79 900 евро (6,3 миллиона рублей).

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