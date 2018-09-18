Audi представила электрический кроссовер e-tron

Длина Audi e-tron составляет 4902 миллиметра, ширина — 1938 миллиметров, высота — 1664 миллиметра. По своим габаритам электрический вседорожник расположился между Q5 и Q7. В салоне новинки помещается до пяти пассажиров, объем багажника — 600 литров.
Дизайн e-tron выполнен в стиле других кроссоверов марки. Среди особенностей: октагональная решетка радиатора с активными заслонками, дневные ходовые огни, напоминающие индикаторы зарядки, вставки в нижней части дверей, указывающие на расположении блока аккумуляторов, а также задние фонари, символизирующие полную зарядку батареи.
Суммарная отдача двух асинхронных электромоторов (по одному на каждой оси) составляет 360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента. В режиме overboost, позволяющем на восемь секунд повысить мощность — 408 сил и 660 Нм момента. При движении на средней скорости в целях экономии энергии работает только мотор, расположенный на задней оси.
Заявленное время разгона до 60 миль в час (96 километров в час) — 5,5 секунды. Максимальная скорость — 200 километров в час. Запас хода по циклу WLTP составляет 400 километров. Батарея емкостью 95 киловатт-часов заряжается от базового зарядного устройства мощностью 11 киловатт за 8,5 часа, от 150-киловаттной зарядной станции — за 30 минут до 80 процентов.
Audi e-tron оснащен четырехуровневой системой электронного контроля устойчивости и системой выбора режимов движения с семью профилями работы управляющей электроники. Пневмоподвеска кроссовера может регулировать высоту кузова в пределах 76 миллиметров: в режиме offroad он поднимается сначала на 35 потом еще на 15 миллиметров, при движении на скорости выше 120 километров в час опускается на 26 миллиметров.
Управление основными функциями электромобиля осуществляется через два дисплея системы MMI диагональю 10,1 и 8,6 дюйма. Верхний отвечает за настройку навигации, бортовых систем кроссовера, информационно-развлекательной системы, нижний — климат-контроля. В систему MMI интегрирован головой помощник Alexa, присутствует поддержка стандартов связи LTE Advanced и Wi-Fi. Навигационная система Audi может строить маршрут на основе предыдущих поездок, а также с учетом расположения зарядных станций.
В список оснащения e-tron входит адаптивный круиз-контроль, работающий в пробках и на шоссе, а также способный подстраиваться под среднюю скорость движения и снижать ее при приближении к поворотам, ассистент парковки, система помощи при движении задним ходом.
Поставки Audi e-tron первым покупателям начнутся в середине следующего года. Цена кроссовера в США составит минимум 74 800 долларов (5,07 миллиона рублей). В Европе электромобиль можно будет приобрести уже в конце текущего года по цене от 79 900 евро (6,3 миллиона рублей).