Пассажиры на задних сиденьях американских внедорожников до последнего времени вынуждены были возить с собой компакт-диски, если желали скоротать время в пути за просмотром фильмов, однако, как сообщает издание GM Authority, Chevrolet больше не будет поддерживать DVD и Blu-ray: новое поколение мультимедийной системы Rear-Seat Media, презентованное на Tahoe и Suburban, отказалось от этого анахронизма. Взамен пассажирам предлагается возможность подключения к таким медиаплеерам, как Apple TV, Roku, Chromecast, Amazon TV и Sling TV.
Для этого развлекательная система Rear-Seat Media оборудована разъёмами USB-C и HDMI, а также позволяет «отзеркалить» экран смартфона при помощи технологии Android Miracast. На спинках передних кресел размещены два 12,6-дюймовых сенсорных экрана, которых, по замыслу производителя, будет вполне достаточно для того, чтобы смотреть фильмы могли пассажиры и третьего ряда сидений. Дисплеи можно наклонять для пущего удобства. Вдобавок новая «мультимедийка» оснащена встроенной точкой доступа Wi-Fi.