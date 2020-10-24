Пассажиры на задних сиденьях американских внедорожников до последнего времени вынуждены были возить с собой компакт-диски, если желали скоротать время в пути за просмотром фильмов, однако, как сообщает издание GM Authority, Chevrolet больше не будет поддерживать DVD и Blu-ray: новое поколение мультимедийной системы Rear-Seat Media, презентованное на Tahoe и Suburban, отказалось от этого анахронизма. Взамен пассажирам предлагается возможность подключения к таким медиаплеерам, как Apple TV, Roku, Chromecast, Amazon TV и Sling TV.