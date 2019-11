У нового Lexus IS не будет F-версии

Как рассказал изданию Motoring глава марки Lexus в Австралии Скотт Томпсон, компания не планирует выпускать модификацию IS F для седана следующего поколения: «заряженной» версии нет даже в планах. Почему от F-версии категорически решено отказаться, Томсон не объяснил, но намекнул, что причина, скорее всего, заключается в низком спросе на модель IS F и отсутствие интереса у потенциальных покупателей, для которых мощные немецкие седаны вроде BMW M3, Mercedes-AMG C 43 и Audi S4 кажутся более привлекательными.