У нового Lexus IS не будет F-версии

Как рассказал изданию Motoring глава марки Lexus в Австралии Скотт Томпсон, компания не планирует выпускать модификацию IS F для седана следующего поколения: «заряженной» версии нет даже в планах. Почему от F-версии категорически решено отказаться, Томсон не объяснил, но намекнул, что причина, скорее всего, заключается в низком спросе на модель IS F и отсутствие интереса у потенциальных покупателей, для которых мощные немецкие седаны вроде BMW M3, Mercedes-AMG C 43 и Audi S4 кажутся более привлекательными.
Lexus IS нового поколения дебютирует во второй половине 2020 года. Модель будет построена на модульной платформе TGNA и сбросит как минимум полтора центнера снаряжённой массы по сравнению с текущим поколением седана. Автомобиль получит четырёхцилиндровые моторы объёмом 2,0 и 2,4 литра, а также гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового двигателя. По слухам, модификация IS F должна была оснащаться 3,5-литровым битурбомотором V6 и десятиступенчатым «автоматом» от флагманского седана LS 500.