АвтоВАЗ не будет разрабатывать новую Niva Legend

«Может быть, у кого-то и есть. Но у нас точно нет. По поводу существующей машины - стоит сказать, что классическая Niva до сих пор в дефиците», — сказал Костромин о планах выпустить новую «Ниву». Главное для компании — не испортить легендарную модель, добавил он.

Однако от обновлений внедорожника АвтоВАЗ не отказывается. Так, в следующем году Legend и Niva Travel получат 1,8-литровый двигатель. В два раза увеличится объем производства «хардкорной» Niva Bronto, которая популярна у покупателей.