Калифорнийцам запретили чинить собственные машины

Теперь практически любой ремонт своего автомобиля, который вы делаете на своей же территории, в Сакраменто является незаконным. Неужели это пролоббировали местные автосервисы? По официальной версии, речь идёт, конечно же, об экологии. Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.
Поэтому в Сакраменто теперь даже в собственном гараже нельзя выполнять фактически любые работы по ремонту и обслуживанию автомобиля, включая такие простые операции, как замена масла и фильтров, тормозных колодок, деталей подвески и даже ремонт проколов в шинах! Не говоря уже о разнообразном тюнинге. Если полиция поймает вас на месте преступления, получите штраф в 430 долларов.
Кроме того, документ запрещает калифорнийцам «заниматься мелким ремонтом или техническим обслуживанием транспортных средств» в жилой зоне с использованием профессиональных инструментов, выполнять работы, в результате которых автомобиль обездвижен более чем на 24 часа, а также чинить у себя в гараже «чужие» автомобили – то есть зарегистрированные на тех, кто не проживает в данном доме.