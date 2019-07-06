Калифорнийцам запретили чинить собственные машины

Кроме того, документ запрещает калифорнийцам «заниматься мелким ремонтом или техническим обслуживанием транспортных средств» в жилой зоне с использованием профессиональных инструментов, выполнять работы, в результате которых автомобиль обездвижен более чем на 24 часа, а также чинить у себя в гараже «чужие» автомобили – то есть зарегистрированные на тех, кто не проживает в данном доме.