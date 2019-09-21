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10:00

Ferrari не собирается выпускать бюджетную модель

Клиентам «Феррари» нужны эксклюзивные гиперкары и кроссоверы, а не доступный спорткар с мотором V6

Вместо возрождения модели Dino как самого доступного в модельном ряду Ferrari автомобиля итальянцы сосредоточатся на выпуске спортивного кроссовера.

Серджио Маркионне когда-то заявлял, что Ferrari никогда не будет выпускать кроссовер, так как это противоречит духу марки, и обещал сделать бюджетный спорткар как идеологического наследника знаменитой модели Dino. Предполагалось, что младший автомобиль в модельном ряду марки получит двигатель V6 от Alfa Romeo и будет стоить не более 150 тысяч долларов, чтобы успешно конкурировать с немецкими среднемоторными спорткарами Porsche 718. Однако вице-президент Ferrari по продажам и маркетингу Энрико Гальера рассказал изданию Autocar, что в актуальном плане развития компании никаких бюджетных моделей нет.

По его словам, Ferrari просто не нуждается в подобном автомобиле, хотя говорить о полной отмене проекта всё же не стоит скорее его отложили, так сказать, до лучших времён. Дело в том, что вместо относительно доступного суперкара, который теоретически помог бы «Феррари» привлечь новых клиентов, в Маранелло решили бросить все силы на выпуск более перспективного с коммерческой точки зрения кроссовера. Первый вседорожный Ferrari, известный под именем Purosangue, должен выйти на рынок в 2022 году, а кроме него, уверяет Гальера, клиентам интересны уникальные гиперкары, а не бюджетные модели с V6.