Ferrari не собирается выпускать бюджетную модель

По его словам, Ferrari просто не нуждается в подобном автомобиле, хотя говорить о полной отмене проекта всё же не стоит — скорее его отложили, так сказать, до лучших времён. Дело в том, что вместо относительно доступного суперкара, который теоретически помог бы «Феррари» привлечь новых клиентов, в Маранелло решили бросить все силы на выпуск более перспективного с коммерческой точки зрения кроссовера. Первый вседорожный Ferrari, известный под именем Purosangue, должен выйти на рынок в 2022 году, а кроме него, уверяет Гальера, клиентам интересны уникальные гиперкары, а не бюджетные модели с V6.