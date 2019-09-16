Кроссовер Ferrari: новая информация

Кроссовер Ferrari Purosangue, известный под внутренним индексом 175, станет одной из 15 моделей, запланированных к выпуску до 2023 года. В его основе — новая переднемоторная архитектура (ради идеальной развески ДВС установлен спереди в пределах базы), на которой будет построено целое семейство автомобилей класса GT. Платформа предусматривает установку двигателей V6, V8 и V12, с гибридным довеском и без, а также преселективного «робота» по схеме transaxle. Судя по информации от самой Ferrari, силовая установка кроссовера будет основана на гибридной системе SF90 Stradale.

«Думаю, нам удалось найти концепцию, которая, с одной стороны, похожа на кроссовер и привлечет соответствующую аудиторию, с другой — радикально отличает от того, что предлагают другие производители в этом сегменте», — говорит Майкл Лайтерс. Главным испытанием для инженеров он называет «создание более универсального и комфортного пространства с сохранением спортивного ДНК Ferrari».