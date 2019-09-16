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10:40

Кроссовер Ferrari: новая информация

Первый вседорожник итальянской марки дебютирует в 2022 году

© Иллюстрация: Autocar
Технический директор Ferrari Майкл Лайтерс раскрыл новую порцию информации о первом кроссовере итальянской марки. Четырехместный Purosangue выйдет на рынок в 2022 году, и, хотя, его можно будет назвать вседорожником, концепция модели будет радикально отличаться от Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и даже Rolls-Royce Cullinan.

Кроссовер Ferrari Purosangue, известный под внутренним индексом 175, станет одной из 15 моделей, запланированных к выпуску до 2023 года. В его основе — новая переднемоторная архитектура (ради идеальной развески ДВС установлен спереди в пределах базы), на которой будет построено целое семейство автомобилей класса GT. Платформа предусматривает установку двигателей V6, V8 и V12, с гибридным довеском и без, а также преселективного «робота» по схеме transaxle. Судя по информации от самой Ferrari, силовая установка кроссовера будет основана на гибридной системе SF90 Stradale.

«Думаю, нам удалось найти концепцию, которая, с одной стороны, похожа на кроссовер и привлечет соответствующую аудиторию, с другой — радикально отличает от того, что предлагают другие производители в этом сегменте», — говорит Майкл Лайтерс. Главным испытанием для инженеров он называет «создание более универсального и комфортного пространства с сохранением спортивного ДНК Ferrari».

Все модели GT, в том числе Purosangue, получат полностью новый интерьер. Изменится не только архитектура, но и отдельные элементы: руль, медиасистема, проекционный дисплей, панель приборов. По-другому будет организовано управлением основными функциями, появится развлекательная система для пассажиров второго ряда. Внешне кроссовера Ferrari будет представлять собой пятиметровое четырехместное «купе» с регулируемым дорожным просветом, что будет достигаться за счет установки новой «инновационной подвески».

Ferrari использует имя Purosangue для описания семейства моделей GT, которые появится в ближайшие четыре года. В их числе — преемник шутинг-брейка GTC4 Lusso.