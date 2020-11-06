Новый Subaru BRZ будут продавать только в США

С чем связано решение, пока неизвестно. Возможно, причина в общем снижении спроса на спорткары и ужесточении экологических норм в Евросоюзе. Ведь именно из-за этого Nissan отказался привозить новый 400Z в Старый Свет, хотя и обещал подумать над «некой электрификацией» где-то в середине жизненного цикла модели.

По словам источника Autocar, новый BRZ будет продаваться только в Штатах. У дилеров машины появятся во второй половине следующего года и будут стоить около 30 000 долларов (2,33 миллиона рублей). Модель сохранит переднемоторную компоновку и задний привод, но сменит прежнюю платформу на тойотовскую TNGA. В моторной гамме ожидают «атмосферник» 2.4 на 220 сил и турбированный «оппозитник» мощностью около 264 сил.