Блогер доехал на разряженной Tesla Model 3 до зарядной станции

Американский блогер MilesPerHr опубликовал ролик, в котором показал, что случится с электромобилем Tesla Model 3 после того, как его батареи будут полностью разряжены. Видео размещено на канале автора на YouTube.

В начале ролика запас хода электрокара составлял 10 миль, что эквивалентно примерно 16 километрам. В середине видео бортовой компьютер электрокара показал нулевой запас хода. В одном из комментариев к ролику автор указал, что после этого автомобиль проехал еще примерно две-три мили (три-пять километров) до зарядной станции.

Видео пользователя MilesPerHr с youtube.com

Автор видео отметил также, что после того, как батареи разрядились полностью, большая часть систем автомобиля продолжила работать. Исключение составила система предупреждения и предотвращения столкновений.

В декабре 2017 года в интернете появилось видео, в котором продемонтрирован разгон Tesla Model 3 до максимальной скорости. В ролике показано, что автомобиль набрал 228 километров в час, хотя в официальных ТТХ указаны 224 километра в час.

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