Jeep Cherokee обновился. Теперь он такой же, как все

Компания Jeep представила обновленный кроссовер Cherokee. Модель избавили от необычного дизайна передней части кузова, раскритикованной поклонниками марки, сделав внешность автомобиля более «спокойной».

Детальной информации о «Чероки» пока нет. В компании лишь отметили, что считают новый дизайн «более аутентичным» и «премиальным», добавив, что для рестайлинговой модели также будут предлагаться более экономичные силовые установки. Какие именно, в «Джипе» не сообщают.

Jeep Cherokee текущего поколения был представлен в 2013 году. Сразу же после премьеры модель начала получать сообщения с критикой дизайна вседорожника, называя машину «карикатурой» и «первоапрельской шуткой». В ответ на это в компании заявляли, что внешность автомобиля создавалась с прицелом на будущее, чтобы даже через пять лет после первого показа привлекать клиентов своей оригинальностью.

Дорестайлинговый «Чероки» в зависимости от рынка предлагается с 2,4-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 177 сил, 272-сильным 3,2-литровым агрегатом V6 и двухлитровым дизелем, выдающим 170 сил.

Также у модели есть «самая внедорожная» модификация Trailhawk, которая комплектуется системой полного привода с принудительной блокировкой муфты, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 Обновленный Jeep Cherokee Trailhawk Дорестайлинговый Jeep Cherokee Trailhawk Обновленный Jeep Cherokee Дорестайлинговый Jeep Cherokee Обновленный Jeep Cherokee Дорестайлинговый Jeep Cherokee

Публичный дебют обновленного Cherokee состоится в январе на моторшоу в Детройте.