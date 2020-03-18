В Россия отменят таможенные пошлины на ввоз электромобилей

Обнуление коснется новых и подержанных электромобилей, а также будет распространяться на все страны, входящие в Евразийский экономический союз — это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. По мнению специалистов, поскольку сейчас на территории Евразийского союза нет масштабного производства электрических автомобилей, такое решение приведет к снижению цен и повышения спроса на электромобили, а также будет способствовать развитию зарядной инфраструктуры.
Стоит отметить, что в 2014 и 2016 году специалисты уже пытались привлечь электромобили на российский рынок. Но тогда льготы получили только юридические лица, поэтому это не привело к росту числа электромобилей в стране. Сейчас компаниям приходится платить за ввоз электромобилей 15 процентов от стоимости. В этот раз, помимо организаций, нововведение коснется и физических лиц, которые сегодня обязаны платить пошлину в размере 48-54 процентов от стоимости автомобиля.
На данный момент в России официально можно купить четыре электромобиля: Renault Twizy, стоимость которого начинается от 949 000 рублей, BMW i3 по цене от 3 840 000 рублей, Jaguar I-Pace, минимальная стоимость которого 6 246 000 рублей, а также люксовый Porsche Taycan, цена которого начинается от 7 793 000 рублей.