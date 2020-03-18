В Россия отменят таможенные пошлины на ввоз электромобилей

Стоит отметить, что в 2014 и 2016 году специалисты уже пытались привлечь электромобили на российский рынок. Но тогда льготы получили только юридические лица, поэтому это не привело к росту числа электромобилей в стране. Сейчас компаниям приходится платить за ввоз электро­мобилей 15 процентов от стоимости. В этот раз, помимо организаций, нововведение коснется и физических лиц, которые сегодня обязаны платить пошлину в размере 48-54 процентов от стоимости автомобиля.