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17:45

В Россия отменят таможенные пошлины на ввоз электромобилей

С 15 апреля 2020 нулевая ставка будет распространяться на все электрокары

Анастасия Дубина
Совет ЕЭК объявил о вступлении в силу с 15 апреля 2020 года нового правила об отмене таможенных пошлин на ввозимые автомобили с полностью электрической силовой установкой. Новое постановление будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Обнуление коснется новых и подержанных электро­мобилей, а также будет распространяться на все страны, входящие в Евразийский экономи­ческий союз — это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. По мнению специалистов, поскольку сейчас на территории Евразийского союза нет масштабного производ­ства электрических автомобилей, такое решение приведет к снижению цен и повышения спроса на электромобили, а также будет способствовать развитию зарядной инфраструктуры.

Стоит отметить, что в 2014 и 2016 году специалисты уже пытались привлечь электромобили на российский рынок. Но тогда льготы получили только юридические лица, поэтому это не привело к росту числа электромобилей в стране. Сейчас компаниям приходится платить за ввоз электро­мобилей 15 процентов от стоимости. В этот раз, помимо организаций, нововведение коснется и физических лиц, которые сегодня обязаны платить пошлину в размере 48-54 процентов от стоимости автомобиля.

На данный момент в России официально можно купить четыре электромобиля: Renault Twizy, стоимость которого начинается от 949 000 рублей, BMW i3 по цене от 3 840 000 рублей, Jaguar I-Pace, минимальная стоимость которого 6 246 000 рублей, а также люксовый Porsche Taycan, цена которого начинается от 7 793 000 рублей.