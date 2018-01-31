Формула-1 отказалась от грид-герлз

Формула-1 с нового гоночного сезона откажется от грид-герлз. Такие же изменения произойдут и в других чемпионатах, проходящих в рамках уикендов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Формулы-1.

«За последний год мы присматривались к аспектам чемпионата, которые требуют обновления, чтобы больше соответствовать нашему видению этого великого спорта, – заявил коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес. – Грид-герлз были ключевым элементом Формулы-1 в течение десятилетий, но мы считаем, что этот обычай не соотносится с ценностями нашего бренда и противоречит современным социальным нормам. Нам кажется, что подобная практика не уместна для Формулы-1 и не подходит болельщикам, старым или новым, по всему миру».

В 2015 году на Гран-при Монако вместо девушек на стартовую решетку вышли парни. Тогда подобная идея была встречена резкой критикой.

Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) отказался от грид-герлз три года назад. Мероприятия с участием моделей назвали «немного сексистскими» и «старомодными».