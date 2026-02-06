Номера с новым кодом региона начали выдавать в России

Фотографии автомобиля Chevrolet Niva с номерными знаками региона 133 опубликованы на тематическом сайте Platesmania, посвященном автомобильным номерным знакам. Серия 133 стала второй по счету для Владимирской области, где номера с региональным кодом 33 выдавались с момента введения в действие автономеров российского образца.

Автор фото Chevrolet Niva с новыми номерами Владимирской области указал, что кадры сделаны в подмосковном Сергиевом Посаде. Автомобиль припаркован во дворе среди жилых домов.

Наибольшее количество региональных кодов для автомобильных номеров в России используется в Москве — это 77, 99, 97, 177, 199, 197, 777, 799, 797 и 977. До этого, в ноябре 2025 года новые номера серии 778 начали выдавать в Санкт-Петербурге.

Ранее автономера с серией 323 начали выдавать в Краснодарском крае.