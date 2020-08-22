16:00

Ferrari не будет превращать некоторые модели в гибриды

Купе Roma и кабриолет Portofino не будут электрифицированы

Александр Пономарев
Среди 15 обновлённых и полностью новых моделей, которые Ferrari планирует выпустить в ближайшие пять лет, не будет гибридных версий новейшего купе Roma или кабриолета Portofino.

Как сообщает издание Autocar со ссылкой на посетивших специальное мероприятие итальянской марки инсайдеров, Ferrari не будет превращать некоторые модели в гибриды вопреки слухам, ни купе Roma, ни кабриолет Portofino не будут электрифицированы в том или ином виде. Следующей гибридной моделью, которую планирует выпустить компания, будет преемник суперкара Ferrari F8 Tributo по некоторым данным, он получит гибридную силовую установку на основе бензинового двигателя V6 и электромотора. Плановое обновление вскоре предстоит пережить и кабриолету Portofino.

Судя по многочисленным шпионским снимкам, модель со складной жёсткой крышей внешне едва ли заметно изменится, зато Portofino должна получить силовую установку от новейшего купе Roma. Мощность 3,9-литрового мотора V8 вырастет с 600 до 620 лошадиных сил, а семиступенчатую роботизированную коробку передач заменят современным восьмиступенчатым «роботом», которым оснащён первый серийный гибрид Ferrari SF90 Stradale. Ожидалось, что клиенты получат супергибрид в первой половине нынешнего года, однако из-за пандемии поставки перенесли на конец года.