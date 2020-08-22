Как сообщает издание Autocar со ссылкой на посетивших специальное мероприятие итальянской марки инсайдеров, Ferrari не будет превращать некоторые модели в гибриды — вопреки слухам, ни купе Roma, ни кабриолет Portofino не будут электрифицированы в том или ином виде. Следующей гибридной моделью, которую планирует выпустить компания, будет преемник суперкара Ferrari F8 Tributo — по некоторым данным, он получит гибридную силовую установку на основе бензинового двигателя V6 и электромотора. Плановое обновление вскоре предстоит пережить и кабриолету Portofino.