Как сообщает издание Autocar со ссылкой на посетивших специальное мероприятие итальянской марки инсайдеров, Ferrari не будет превращать некоторые модели в гибриды — вопреки слухам, ни купе Roma, ни кабриолет Portofino не будут электрифицированы в том или ином виде. Следующей гибридной моделью, которую планирует выпустить компания, будет преемник суперкара Ferrari F8 Tributo — по некоторым данным, он получит гибридную силовую установку на основе бензинового двигателя V6 и электромотора. Плановое обновление вскоре предстоит пережить и кабриолету Portofino.
Судя по многочисленным шпионским снимкам, модель со складной жёсткой крышей внешне едва ли заметно изменится, зато Portofino должна получить силовую установку от новейшего купе Roma. Мощность 3,9-литрового мотора V8 вырастет с 600 до 620 лошадиных сил, а семиступенчатую роботизированную коробку передач заменят современным восьмиступенчатым «роботом», которым оснащён первый серийный гибрид Ferrari SF90 Stradale. Ожидалось, что клиенты получат супергибрид в первой половине нынешнего года, однако из-за пандемии поставки перенесли на конец года.