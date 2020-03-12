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16:49

В России передумали повышать штрафы за нарушение ПДД

Минюст отказался ужесточать наказания

© Сергей Ведяшкин/агентство «Москва»
Анастасия Дубина
В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях останутся прежние штрафы за нарушение правил дорожного движения. Изменения затронут только процессуальные нормы — например, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Разработанная в конце января новая концепция Кодекса об административных правонарушениях в среду была представлена Минюсту, ГИБДД и Минтрансу. В рамках нового проекта предусматривались масштабные ужесточения для водителей. Например, штраф 500 рублей за превышение скорости на 20–40 километров в час в новом документе повышался до 3000 рублей. А за превышение скорости более чем на 60 километров в час предлагалось штрафовать на 5000 рублей или лишать прав на срок до шести месяцев.

Как пишет «Коммерсантъ», из-за критики общественности Минюст передумал ужесточать штрафы. Затронуть специалисты решили процессуальные нормы, связанные, например, с освидетельствованием на опьянение или обжалованием штрафных постановлений. В таком смягченном виде проект кодекса Минюст направит в правительство, оттуда законопроект уже поступит для обсуждения в парламент.

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Чиновникам в свою очередь было предложено рассмотреть альтернативные варианты «водительской» части КоАП, для разработки которой были привлечены эксперты из «Синих ведерок», Федерации автовладельцев России, а также независимые юристы и перевозчики.

В ходе обсуждения с членами рабочей группы ОНФ представители Минюста согласились рассмотреть концепцию новой дифференцированной системы наказания, в рамках которой каждому водителю присвоят индивидуальный коэффициент риска, из которого и предлагается определять размер штрафа. Сумма будет рассчитываться по формуле из 19 параметров, а также влияние на санкции будут оказывать дорожные условия.

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Например, к высокой группе риска специалисты предлагают отнести водителей-новичков за рулем каршеринга. За движение по жилой территории зимней ночью на арендованном автомобиле на скорости 100 километров в час автолюбителям будет предусмотрен более крупный штраф, чем владельцу за рулем собственного автомобиля, передвигающегося на трассе со скоростью 150 километров в час днем в летнее время года. Для водителей, относящихся к низкой группе риска, при незначительных нарушениях эксперты предлагают ограничиваться предупреждениями.

Подобный вариант, в частности, предполагает создание цифрового профиля водителя. По словам заместителя главы Минюста Дениса Новака, это может угрожать неприкосновенности частной жизни и создать «цифровую дискриминацию» в обществе. Чиновник предположил, что реализовать новую концепцию на практике будет сложно, поскольку водителям необходимо будет постоянно держать в голове все 19 параметров, от которых зависит размер штрафа.

Для тестирования подобного проекта чиновники предложили выбрать пилотный регион, где новая концепция будет применяться без вынесения штрафов — по аналогии с тестовой эксплуатации беспилотных автомобилей.