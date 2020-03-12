В России передумали повышать штрафы за нарушение ПДД

Разработанная в конце января новая концепция Кодекса об административных правонарушениях в среду была представлена Минюсту, ГИБДД и Минтрансу. В рамках нового проекта предусматривались масштабные ужесточения для водителей. Например, штраф 500 рублей за превышение скорости на 20–40 километров в час в новом документе повышался до 3000 рублей. А за превышение скорости более чем на 60 километров в час предлагалось штрафовать на 5000 рублей или лишать прав на срок до шести месяцев.

Как пишет «Коммерсантъ», из-за критики общественности Минюст передумал ужесточать штрафы. Затронуть специалисты решили процессуальные нормы, связанные, например, с освидетельствованием на опьянение или обжалованием штрафных постановлений. В таком смягченном виде проект кодекса Минюст направит в правительство, оттуда законопроект уже поступит для обсуждения в парламент.