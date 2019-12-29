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Видео: полицейские дарят нарушителям деньги вместо штрафа

Калифорнийские стражи порядка поощрили 50 водителей в рамках рождественской акции

Сергей Ильин
Полицейские калифорнийского округа Мадера преподнесли сюрприз местным водителям. В канун Рождества сотрудники полицейского управления вручили 50 рассеянным участникам дорожного движения 100-долларовые купюры. Бюджетные деньги остались целы: спонсором благотворительной акции выступила фирма Agriland Farming Company.

Вознаградить водителей, незначительно нарушивших правила дорожного движения, решили в рамках кампании «50 актов доброты». Руководитель полиции округа Мадера шериф Джей Варни подчеркнул, что акция «добрых дел» проводится пятый год, позволяя его подопечным общаться с гражданами в позитивном ключе и дарить им праздничное настроение.

Калифорнийские стражи порядка поблагодарили спонсора мероприятия, фирму Agriland, отметив, что вручение подарков вместо штрафов запоминается надолго и позволяет повысить лояльность населения к правоохранительным органам. К концу дня на официальной страничке полицейских в Facebook разместили трогательные видеоролики с реакцией водителей на новогодний презент.

Вручение подарков со стороны полицейских, приуроченное к международным праздникам — нередкое явление. Например, в российских регионах сотрудники ДПС ежегодно дарят цветы женщинам-водителям в канун 8 марта.

Источник: The Drive