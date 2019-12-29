Видео: полицейские дарят нарушителям деньги вместо штрафа

Вознаградить водителей, незначительно нарушивших правила дорожного движения, решили в рамках кампании «50 актов доброты». Руководитель полиции округа Мадера шериф Джей Варни подчеркнул, что акция «добрых дел» проводится пятый год, позволяя его подопечным общаться с гражданами в позитивном ключе и дарить им праздничное настроение.

Калифорнийские стражи порядка поблагодарили спонсора мероприятия, фирму Agriland, отметив, что вручение подарков вместо штрафов запоминается надолго и позволяет повысить лояльность населения к правоохранительным органам. К концу дня на официальной страничке полицейских в Facebook разместили трогательные видеоролики с реакцией водителей на новогодний презент.