43-летний редкий мотоцикл с нулевым пробегом пустят с молотка

Norton Commando 850 Interstate сошел с конвейера британской компании в 1977 году. Сразу после производства мотоцикл отправили в бельгийский дилерский центр. Затем модель переправили в Голландию, а позже в Испанию, где ее приобрел местный коллекционер. Однако и у него Norton Commando долго не задержался. Узнав о наличии в стране абсолютно нового мотоцикла, его выкупил нынешний владелец Кевин Мэддокс – британский поклонник марки, который вернул модель в Великобританию.
Первоначально британец планировал демонстрировать редкий мотоцикл на специализированных мероприятиях и в музеях Великобритании. Но спустя некоторое время переехал в Испанию и решил продать идеально сохранившийся Norton Commando прямо в заводском контейнере в комплекте с тремя ключами, оригинальной сервисной книжкой и фирменной смазкой для цепи.
Фото: H&H Classics
Ориентировочная стоимость на аукционе, который состоится 14 ноября в британском Национальном музее мотоциклов, составит от 26 000 до 39 000 долларов (примерно от двух до трех миллионов рублей по текущему курсу).
Norton Commando 850 Interstate производили с 1967 по 1977 годы. Модель становилась «Мотоциклом года» по версии британского издания Motor Cycle News пять лет подряд, с 1968 по 1972 годы. Мотоцикл оснащен двухцилиндровым двигателем мощностью 52 лошадиные силы. Максимальная скорость – 185 километров в час.
В начале июня в сети появились фотографии абсолютно нового мотоцикла «Восход-3М» 1991 года выпуска. С момента выпуска мотоцикла прошло уже 29 лет и, судя по идеальному состоянию, за это время его даже не доставали из заводской коробки.