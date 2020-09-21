43-летний редкий мотоцикл с нулевым пробегом пустят с молотка

Norton Commando 850 Interstate сошел с конвейера британской компании в 1977 году. Сразу после производства мотоцикл отправили в бельгийский дилерский центр. Затем модель переправили в Голландию, а позже в Испанию, где ее приобрел местный коллекционер. Однако и у него Norton Commando долго не задержался. Узнав о наличии в стране абсолютно нового мотоцикла, его выкупил нынешний владелец Кевин Мэддокс – британский поклонник марки, который вернул модель в Великобританию.

Первоначально британец планировал демонстрировать редкий мотоцикл на специализированных мероприятиях и в музеях Великобритании. Но спустя некоторое время переехал в Испанию и решил продать идеально сохранившийся Norton Commando прямо в заводском контейнере в комплекте с тремя ключами, оригинальной сервисной книжкой и фирменной смазкой для цепи.