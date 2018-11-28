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12:52

Honda решила не привозить в Россию кроссовер Passport

В линейке марки на нашем рынке останутся только две модели

Компания Honda не собирается поставлять на российский рынок вседорожник Passport. Об этом «Мотору» сообщили представители марки.

Премьера модели Passport состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобиль имеет ту же платформу, что и Pilot, несущий кузов и заднюю многорычажку. Величина дорожного просвета у переднеприводных модификаций достигает 198 миллиметров, а у полноприводных – 213 миллиметров.

Вседорожник оснащается 284-сильным шестицилиндровым атмосферником объемом 3,5 литра и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

В оснащение «Паспорта» входит трехзонный климат-контроль, мультимедийная система с точкой доступа 4G LTE Wi-Fi, поддерживающей подключение до семи устройств, беспроводная зарядка для смартфонов, активный круиз-контроль и 20-дюймовые колеса.

В США кроссовер начнут продавать в начале 2019 года. Собирать модель будут на том же предприятии в Алабаме, где выпускают «Пилоты».

На российском рынке марка Honda сейчас представлена только кроссоверами CR-V и Pilot. Первый из них стоит от 1,9 миллиона рублей, а второй – от 2,9 миллиона рублей.

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