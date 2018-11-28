Honda решила не привозить в Россию кроссовер Passport

Премьера модели Passport состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобиль имеет ту же платформу, что и Pilot, несущий кузов и заднюю многорычажку. Величина дорожного просвета у переднеприводных модификаций достигает 198 миллиметров, а у полноприводных – 213 миллиметров.
Вседорожник оснащается 284-сильным шестицилиндровым атмосферником объемом 3,5 литра и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.
В оснащение «Паспорта» входит трехзонный климат-контроль, мультимедийная система с точкой доступа 4G LTE Wi-Fi, поддерживающей подключение до семи устройств, беспроводная зарядка для смартфонов, активный круиз-контроль и 20-дюймовые колеса.
В США кроссовер начнут продавать в начале 2019 года. Собирать модель будут на том же предприятии в Алабаме, где выпускают «Пилоты».
На российском рынке марка Honda сейчас представлена только кроссоверами CR-V и Pilot. Первый из них стоит от 1,9 миллиона рублей, а второй – от 2,9 миллиона рублей.