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13:46

В Норвегии появится собственная «Тесла»

Компания Fresco Motors выведет на рынок электрический седан

Норвежская компания Fresco Motors готовится выпустить на местный рынок конкурента Tesla Model 3. Их электрический седан Reverie сможет разгоняться до первой «сотни» за две секунды и получит модульную тяговую батарею.

На сегодняшний день у компании нет даже прототипов автомобиля: все, что имеется — это рендеры и расчетная динамика разгона. Визуально Reverie напоминает Tesla Model S, одну из самых популярных электрических моделей в стране, а вот по размерам седан аккуратно попадает между ней и Model 3: длина — 4807 миллиметров. Однако при таком очевидном сходстве Fresco предлагает нечто новое по технике.

У Reverie будет модульная батарея: поврежденный или вышедший из строя блок можно будет быстро заменить на новый. Аккумулятор поддерживает скоростную и беспроводную зарядку. Кроме того, электрокар получит четырехступенчатую автоматическую коробку передач с функцией овердрайва. Заявлены время разгона до 100 километров в час за две секунды и максимальная скорость 300 километров в час.

Своими покупателями Fresco Motors видят тех, кто предпочитает товары от местных компаний. До последнего времени в автомобильной отрасли Норвегии таких не было, и Fresco надеется стать довольно успешной. Об этом говорит тот факт, что никому не известная фирма уже получила 70 заказов на автомобиль. Правда, официально седан Reverie планируют представить только в 2021 году.