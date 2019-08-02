В Норвегии появится собственная «Тесла»

На сегодняшний день у компании нет даже прототипов автомобиля: все, что имеется — это рендеры и расчетная динамика разгона. Визуально Reverie напоминает Tesla Model S, одну из самых популярных электрических моделей в стране, а вот по размерам седан аккуратно попадает между ней и Model 3: длина — 4807 миллиметров. Однако при таком очевидном сходстве Fresco предлагает нечто новое по технике.
У Reverie будет модульная батарея: поврежденный или вышедший из строя блок можно будет быстро заменить на новый. Аккумулятор поддерживает скоростную и беспроводную зарядку. Кроме того, электрокар получит четырехступенчатую автоматическую коробку передач с функцией овердрайва. Заявлены время разгона до 100 километров в час за две секунды и максимальная скорость 300 километров в час.
Своими покупателями Fresco Motors видят тех, кто предпочитает товары от местных компаний. До последнего времени в автомобильной отрасли Норвегии таких не было, и Fresco надеется стать довольно успешной. Об этом говорит тот факт, что никому не известная фирма уже получила 70 заказов на автомобиль. Правда, официально седан Reverie планируют представить только в 2021 году.