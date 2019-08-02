В Норвегии появится собственная «Тесла»

Своими покупателями Fresco Motors видят тех, кто предпочитает товары от местных компаний. До последнего времени в автомобильной отрасли Норвегии таких не было, и Fresco надеется стать довольно успешной. Об этом говорит тот факт, что никому не известная фирма уже получила 70 заказов на автомобиль. Правда, официально седан Reverie планируют представить только в 2021 году.