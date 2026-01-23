Новинка из Китая: Buick показал кроссовер Electra E7 с запасом хода 1600 км

Новинка длиной 4,85 м построена на платформе Xiao Yao. Внешность соответствует современным трендам: автомобиль получил глухую переднюю панель, двухъярусные фары, утопленные дверные ручки и спойлер с подсветкой. На крыше установлен лидар для работы системы автономного вождения Momenta R6.

В салоне, помимо цифровой панели и большого центрального экрана, сохранены физические кнопки. Информационно-развлекательная система работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8775P. Также обещан проекционный дисплей с элементами дополненной реальности.

Кроссовер предлагается в двух гибридных версиях. Базовая сочетает атмосферный двигатель 1.5 (98 л.с.) с электромотором (224 л.с.), развивает 180 км/ч и весит 1950 кг. Более мощный вариант использует турбированный мотор 1.5 (156 л.с.) и тот же электродвигатель, разгоняется до 210 км/ч и весит 1995 кг. Запас хода на электротяге — до 210 км по циклу CLTC, общий — до 1600 км. Автомобиль также получит проактивную подвеску, способную адаптироваться к дорожному покрытию.

