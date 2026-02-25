Новинки марки УАЗ научили заводиться при -30°C

Основная задача инженеров на данном этапе испытаний — обеспечить стабильную и корректную работу всех систем дизельного силового агрегата в сильные холода.

Дебют новинок — дизельных УАЗ «Патриот», «Пикап» и коммерческого фургона «Профи» — ожидается согласно графику. Выход на рынок запланирован на конец второго и начало третьего квартала 2026 года.

Двухлитровый двигатель выдаёт 136 л.с. максимальной мощности и 320 Н·м крутящего момента. С этим мотором работает 6-ступенчатая механическая коробка передач, выпускаемая фирмой ООО «Соллерс ПТ».