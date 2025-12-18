Новости
Опубликовано 18 декабря 2025, 16:29
1 мин.

УАЗ передумал оснащать свои машины современной начинкой

В компании считают, что бензоэлектрическая начинка пока не слишком актуальна для российского потребителя.
Под маркой УАЗ не появится гибридных автомобилей. Ульяновский автозавод не планирует выпускать гибридные автомобили, во всяком случае — в ближайшее время. Сейчас компания делает акцент на традиционных моделях, оборудованных классическими силовыми агрегатами без электрических надстроек.
© УАЗ
Алексей Кованов
Ульяновский автомобильный завод представил на Международном промышленном форуме «Иннопром-2017» образец гибридной модели. Макет тогда подготовили на базе коммерческой модели «Профи». Предполагалось, что опытная эксплуатация таких машин начнётся не позднее 2019 года.

Прототип укомплектовали бензиновым атмосферным двигателем, стартер-генераторной установкой мощностью 84 киловатта, электромотором (105 киловатт мощности и 469 Нм момента) и 25-киловаттной батареей.

Представители фирмы уверяли, что такие машины смогут проезжать на одной заправке до тысячи километров, а расход топлива ограничится семью литрами на каждую «сотню», при этом запас хода на электротяге составит до 100 километров.

