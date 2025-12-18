УАЗ передумал оснащать свои машины современной начинкой

В компании считают, что бензоэлектрическая начинка пока не слишком актуальна для российского потребителя.

Под маркой УАЗ не появится гибридных автомобилей. Ульяновский автозавод не планирует выпускать гибридные автомобили, во всяком случае — в ближайшее время. Сейчас компания делает акцент на традиционных моделях, оборудованных классическими силовыми агрегатами без электрических надстроек.