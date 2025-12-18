УАЗ передумал оснащать свои машины современной начинкой

УАЗ передумал оснащать свои машины современной начинкойВ компании считают, что бензоэлектрическая начинка пока не слишком актуальна для российского потребителя.
Ульяновский автомобильный завод представил на Международном промышленном форуме «Иннопром-2017» образец гибридной модели. Макет тогда подготовили на базе коммерческой модели «Профи». Предполагалось, что опытная эксплуатация таких машин начнётся не позднее 2019 года.
Прототип укомплектовали бензиновым атмосферным двигателем, стартер-генераторной установкой мощностью 84 киловатта, электромотором (105 киловатт мощности и 469 Нм момента) и 25-киловаттной батареей.
Представители фирмы уверяли, что такие машины смогут проезжать на одной заправке до тысячи километров, а расход топлива ограничится семью литрами на каждую «сотню», при этом запас хода на электротяге составит до 100 километров.
Зато недавно УАЗ «Патриот» обзавёлся новой коробкой передач. Ульяновский автозавод выпустил первые внедорожники, оборудованные обновлённым «атмосферником» ZMZ Pro объёмом 2,7 литра и 6-ступенчатой механической трансмиссией китайской JAC.